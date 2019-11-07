Американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет

Впервые почти за 20 лет группе ученых в США удалось обнаружить новый штамм ВИЧ. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как уточняется, исследования проводились корпорацией Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.

Обнаруженный штамм – часть группы М вида ВИЧ-1, сообщает РИА Новости. У ВИЧ есть много различных подтипов или штаммов. Подобно другим вирусам он может со временем мутировать и меняться. После того, как в 2000 году ученые установили принципы квалификации подтипов, это первый новый обнаруженный штамм группы М.

Компания Abbott Laboratories тестирует более 60 процентов мировых запасов крови. Специалистам необходимо отслеживать существующие штаммы и искать новые.

Как пояснил директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, нет причин для паники или беспокойства. Этим штаммом заражены не так много людей. Это аномалия.

Чтобы объявить о существовании нового подтипа заболевания, ученые должны найти три случая, которые не связаны друг с другом. Первый и второй случай были обнаружены в 1989 и 1990 годах в Демократической Республике Конго, третий – в 2001 году также в ДРК.