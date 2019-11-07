Баскетболисты УНИКСа выиграла в Италии у "Брешии"

Казанский УНИКС выиграл в гостях у итальянской "Брешии" 77:63 в матче группового этапа Еврокубка. Эта победа стала пятой для казанцев в шести встречах.

УНИКС выиграл в каждой из четвертей 20:19, 17:15, 22:17, 18:12 и закончил матч с преимуществом в 14 очков. Самым результативным Эррик Макколлум, принесший УНИКСу 20 очков. На очко меньше набрал защитник казанцев Джамал Смит.

УНИКС выиграл 5 матчей из 6 и лидирует в своей группе. Следующий матч казанцы проведут против словенской "Олимпии" 13 ноября.