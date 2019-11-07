Столица Чили вновь охвачена протестами

Полиция Чили применила слезоточивый газ и водометы против сотен демонстрантов, которые вышли на улицы Сантьяго.

Массовые акции протеста в стране продолжаются уже несколько недель, напоминает телеканал "Россия 24". Правозащитные организации заявляют об излишнем применении силы полицейскими.

Президент Чили Себастьян Пиньера обещает, что каждый такой случай будет расследован.