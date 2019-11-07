В Киеве подорван автомобиль

В Киеве произошел теракт. Неизвестный подорвал автомобиль. Водитель погиб, двое пассажиров получили ранения. Как сообщает полиция, ЧП произошло в Святошинском районе, уточняет телеканал "Россия 24".

В машине сработало взрывное устройство. По предварительной информации, к организации атаки причастен мотоциклист, который скрылся с места преступления. В украинской столице идет спецоперация по поиску и задержанию подозреваемого.