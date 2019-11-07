Ученые рассказали об опасностях недосыпания

Американские ученые провели исследование, которое выявило опасность недосыпания. В Калифорнийском университете в Беркли был поставлен эксперимент, в котором приняли участие более 330 человек (от 18 до 50 лет).

Они провели в лаборатории две ночи: в первую они вообще не спали, во вторую — спали как обычно. С утра испытуемые должны были посмотреть ролики, вызывающие тревогу или отвращение.

Выяснилось, что люди, проведшие ночь без сна, реагировали на ролики со сбоями, у них был увеличен уровень стресса. Это объясняется неполадками в работе префронтальной коры мозга, вызванными недосыпанием.

Недостаточность глубокого сна влечет за собой стресс и повышенный уровень тревожности, предупредили ученые. Ранее стокгольмские исследователи указывали, что плохой сон увеличивает риски инсульта, ишемической болезни и сердечной недостаточности, передает РИА Новости.