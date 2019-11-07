Лига чемпионов. "Тоттенхэм" крупно победил "Црвену Звезду"

В столице Сербии Белграде состоялся матче четвертого тура Лиги чемпионов в группе В. "Црвена Звезда" принимала лондонский "Тоттенхэм". Гости выиграли с крупным счетом 4:0.

"Тоттенхэм" снова крупно победил "Звезду", забив на один мяч меньше, чем дома. В первом тайме ворота хозяев поразил Джованни Ло Чельсо. После перерыва дубль сотворил Сон Хын Мин. Подвел черту Кристиан Эриксен.

После четырех туров 12 очков из 12 возможных у "Баварии". 7 очков у финалист прошлой лиги чемпионов "Тоттенхэма", три очка у "Црвены Звезды" и одно у "Олимпиакоса".