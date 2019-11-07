В театре Piccadilly в Лондоне рухнул потолок, несколько человек получили травмы

В Лондоне несколько человек пострадали в результате обрушения потолка в театре Piccadilly в районе Вест-Энд. Это произошло прямо во время спектакля, вскоре после начала.

Обломки упали на зрителей, которые сидели на верхнем ярусе. В зале в этот момент находились около тысячи человек, всех их эвакуировали, сообщает телеканал "Россия 24".

На фотографиях, опубликованных в СМИ, видна дыра в потолке размером два на три метра, из которой свисают провода. Как рассказали посетители театра, перед тем, как произошло ЧП, они услышали нарастающий шум воды.

Полиция перекрыла близлежащие улицы и начала расследование. Водителей просят выбирать пути объезда.