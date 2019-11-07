Мэр сицилийского города Каммарата бесплатно раздает дома

На острове Сицилия власти города Каммарата бесплатно раздают дома, надеясь привлечь новых жителей. Об этом сообщает Lonely Planet.

В настоящее время население Каммараты, которая расположена в полутора часах езды от Палермо, составляет порядка шести тысяч человек. В течение многих лет численность населения уменьшалась: в поисках работы молодежь уезжала в другие регионы.

Мэр города Винченцо Джамброне заявил, что не хочет, чтобы Каммарата исчезла, поэтому предлагает уехавшим собственникам передать свои дома новым жителям на безвозмездной основе.

Джамброне рассказал об ущербе, который наносят владельцы недвижимости, когда бросают дома или отказываются их реконструировать. В результате меняется ландшафт, появляется риск обрушений зданий. Мэр также добавил, что не может видеть, как старинный город пустеет и превращается в руины.

Сейчас для новых жителей доступно порядка 12 каменных домов, но вскоре к ним добавится еще 100, сообщает РИА Новости.

При переезде приоритет будет у молодых семей с семьями. Также им подарят тысячу евро. Правда, потенциальным жителям придется внести пять тысяч евро в качестве залога, а также отремонтировать дом. После завершения ремонта депозит им возвратят.