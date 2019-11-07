Аэропорт Schiphol возобновил работу после предупреждения о захвате самолета

Аэропорт Амстердама Schiphol возобновил работу в штатном режиме после ложной тревоги о захвате самолета. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Ранее в аэрогавани Schiphol сработала система предупреждения о захвате самолета, напоминает ТАСС. В готовность были приведены военная полиция, силы специального назначения, пожарные и врачи. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали из самолета, которому предстояло лететь из Амстердама в Мадрид. После этого спецслужбы дополнительно обыскали лайнер. Они не обнаружили ничего подозрительного.

В результате ЧП на некоторое время был закрыт терминал D аэропорта. Ситуации присвоили третью степень опасности, означающую "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".

Чуть позднее авиакомпания Air Europa, которой принадлежит лайнер, написала на своей странице в Twitter о ложной тревоге.

В результате инцидента возникли некоторые задержки с вылетами, но сейчас ситуация нормализовалась. Терминал D доступен для пассажиров.