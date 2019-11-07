В МИД РФ рассказали об ответе на возможный выход США из Договора по открытому небу

Владимир Ермаков, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ рассказал, что в случае выхода США из Договора по открытому небу Москва предпримет ответные шаги. При этом он отметил, что эти меры уже готовы.

Ермаков указал, что выход США из договора нанесет ущерб международной безопасности. При этом он не удивлен: Вашингтон создает угрозы для мира с девяностых годов прошлого века, подчеркнул представитель МИД.

Ранее Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу. Эти планы обеспокоили комитет палаты представителей США по международным делам, председатель которого, Элиот Энгел, направил в Белый дом письмо с протестом.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова подчеркивала, что Договор – важнейший инструмент обеспечения безопасности в Европе. При этом она рассказала, что США пока не сделали никаких официальных заявлений о выходе из Договора по открытому небу. В Минобороны сообщили, что Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора, чтобы воспрепятствовать наблюдательным полетам над территорией США.

Договор по открытому небу – одна из мер по укреплению доверия в Европе. Он был подписан в 1992 году. Страны-участницы Договора могут открыто совершать наблюдательные полеты и собирать данные о вооруженных силах друг друга.