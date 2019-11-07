Госдеп: нефть на востоке САР в подконтрольной США зоне добывают местные власти

Представители Госдепартамента США заявили, что нефть на востоке Сирии в районах, подконтрольных американским военным, добывают местные власти.

Порядка 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, напоминает РИА Новости. ранее он был основным источником дохода "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещена в России), а сейчас в основном находится под контролем курдских отрядов "Сирийских демократических сил", союзных США.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант участия компаний США в добыче нефти в данных районах, представитель Госдепа сообщил, что нефть добывают местные власти на благо местных общин. При этом в Госдепартамент не поступали указания от администрации США относительного того, что делать с месторождениями.

В октябре текущего года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Сирии останется часть военнослужащих для охраны нефти от боевиков ИГИЛ. Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты будут защищать месторождения нефти на территории САР и не пустят туда ни сирийских военных, ни Россию.

Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на источники, сообщило о том, что Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии США по обеспечению безопасности месторождений нефти на востоке Сирийской Арабской Республики.