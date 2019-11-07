Австралийская "девушка-дракон" сделала татуировки на глазах и ослепла

Австралийка Эмбер Люк сделала себе татуировку на глазах и ослепла на три недели. Она окрасила видимые части склеры в голубой цвет, так как она, судя по самоназванию в Instagram, — "Белый дракон с голубыми глазами".

Она рассказала, что татуировщик повредил ей глаза, так как слишком глубоко ввел краску. "Как будто он потер мне глаза осколками стекла", — пожаловалась "звезда" Instagram.

В целом 24-летняя девушка потратила 26 тысяч долларов на трансформацию своего тела: она сделала 200 татуировок (собираясь полностью покрыть свое тело рисунками к марту 2020 года), изменила форму губ, щек и ушей, а также увеличила грудь, пишет Daily Mail. "Больше никаких экстремальных модификаций тела, — пообещала Эмбер в интервью таблоиду. — Никаких татуировок на глазах!"