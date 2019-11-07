Названа самая "закредитованная и уязвимая" группа россиян

Холдинг "Ромир" провел исследование, которое выявило самую "закредитованную и уязвимую" группу россиян. Это граждане, имеющие средний доход, сообщает РИА Новости. 89 процентов из них пользуются кредитными картами.

Около 22 процентов из данной группы имеют кредит на покупку автомобиля, а каждый пятый выплачивает кредит на неотложные нужды.

Кроме того, 5,1 процента россиян, имеющих средний доход, выплачивает ипотеку. Ипотечный кредит имеют также 7,9 процента россиян с низкими доходами и 4,6 процента россиян с высокими доходами.