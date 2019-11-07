В Новгородской и Вологодской областях устраняют последствия непогоды

50 населенных пунктов Новгородской области подтоплены из-за обильных дождей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. За три дня там выпала месячная норма осадков. Из зоны подтоплений спасатели эвакуировали 70 человек.

Последствия аномальной погоды продолжают устранять и в Вологодской области. Там в 13 районах тоже введен режим ЧС. На регион обрушились проливные дожди с мокрым снегом. В зоне паводка находятся пять населенных пунктов — людей оттуда эвакуируют. Сотни сел и деревень остались без света.

Энергетики и спасатели работают в круглосуточном режиме. Угроза затопления есть и в самой Вологде, сообщает телеканал "Россия 24". Залит водой участок Северной железной дороги. Из-за размытия автотрасс и мостов нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки уровень воды сохранится.