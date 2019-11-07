В Приморье приостановлена погрузка белух на суда из-за плохих погодных условий

Погрузка белух на суда в Приморье приостановлена. Специалистам снова мешает усилившийся ветер — его скорость достигает 17 метров в секунду.

К этому часу на борт доставили 19 особей из 50. Тем млекопитающим, которые уже находятся на судах, ежедневно меняют воду. Ученые наблюдают за белухами круглые сутки, сообщает телеканал "Россия 24".

Когда погода позволит, погрузка возобновится. Животных планируют выпустить возле Лазовского природного заповедника.

Ситуация с белухами и косатками получила огласку в 2018 году. Суд признал, что их выловили незаконно.