На Алтае задержали банду кредитных мошенников, обманувших более тысячи человек

Банда мошенников ликвидирована в Алтайском крае. Злоумышленники предлагали помощь в получении кредитов и микрозаймов за вознаграждение, но все средства присваивали себе.

По данным оперативников, жертвами стали больше тысячи человек. Аферисты действовали также в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Обезвредили преступную группу сотрудники отдела экономической безопасности МВД, сообщает телеканал "Россия 24". По подозрению в мошенничестве в крупном размере задержаны 16 человек. В ходе обысков у них изъяли печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны и десятки SIM-карт.