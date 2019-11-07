Чилийских полицейских обвинили в применении пыток к задержанным манифестантам

Прокуратура Чили выдвинула обвинения против 14 полицейских, которых подозревают в пытках протестующих. Одно из дел касается задержания манифестантов, после которого 12 полицейских применили силу. В числе пострадавших оказался один несовершеннолетний, передает телеканал "Россия 24".

Еще один подросток пострадал от действий правоохранителей в Ла-Флориде. Двое полицейских задержали 16-летнего чилийца за нарушение комендантского часа и сильно избили, о чем также сообщает прокуратура.

Протесты в Чили продолжаются с 14 октября. Недовольство граждан было вызвано повышением цен на проезд в метро.