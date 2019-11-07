Бюджетные места в вузах будут распределять по новым правилам

Минобрнауки разработает новые правила для распределения бюджетных мест в вузах. Это позволит региональным учебным заведениям увеличить число принимаемых абитуриентов. После того, как нововведения вступят в силу, расчет будет вестись исходя из потребности субъектов федерации в будущих выпускниках, передает телеканал "Россия 24".

Такой порядок приема планируют применять уже в 2021 году. В министерстве подготовили изменения после критики со стороны Владимира Путина. Президент отметил, что при наборе групп в магистратуры слишком мало бюджетных мест, и потребовал навести порядок.