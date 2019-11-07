В Буркина-Фасо террористы атаковали автобусы с золотодобытчиками

МИД Канады осуждает нападение террористов на автоколонну канадской золотодобывающей компании SEMAFO в Буркина-Фасо. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ведомства.

Неизвестные напали на автоколонну канадской золотодобывающей компании в Буркина-Фасо, в результате 37 человек погибли и еще 60 пострадали. Об этом сообщило агентство Фасо со ссылкой на заявление губернатора Восточного региона. В автобусах находились сотрудники компании, а также подрядчики и поставщики. Это самое смертоносное нападение в стране за последние пять лет, передает телеканал "Россия 24".