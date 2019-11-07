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7 ноября 201903:50

Вратарь "Шахтер" заработал пенальти в ворота соперника

Global Look Press

Чемпион Украины "Шахтер" смог избежать поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" – 3:3. Горняки избежали поражения благодаря пенальти, заработанному на седьмой добавленной арбитром минуте.

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов пошел в чужую штрафную, где был сбит. В ворота хорватского клуба был назначен 11-метровый, который реализовал бразилец Тете. Счет стал равным 3?3

Затем прозвучал финальный свисток. Встреча завершилась вничью 3:3. Обе команды набрали по 5 очков. "Шахьтер" занимает второе место в группе С, а "Динамо" – третье.

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