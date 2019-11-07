Эскизный проект ракеты "Союз-5" будет готов к концу 2020 года

Эскизный проект новейшего космического ракетного комплекса "Союз-5" будет готов к октябрю 2020 года. Это на год позже, чем планировалось ранее.

"Союз-5" призван заменить "Зенит", который производится на Украине, напоминает РИА Новости. Его разработка началась в 2016 году. Первый запуск ракеты запланирован на 2023 год.

Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 8, 2019

На Байконуре создается российско-казахстанский комплекс "Байтерек". Именно в него будет включена ракета "Союз-5", разрабатываемая Россией.

Кроме того, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что к 2024 году будет готова первая тяжелая космическая ракета-носитель "Ангара-А5П".