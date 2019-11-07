НХЛ. Артемий Панарин помог "Нью-Йорк Рейджерс" выиграть у "Детройта"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальный хоккейной лиги начался встречей в Нью-Йорке, где "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал "Детройт Ред Уингз". Хозяева одержали победу с результатом 5:1.

Первый период прошел без заброшенных шайб, а в начале второго в ворота гостей влетели три шайбы. Ко всем оказались причастны российские легионеры. В двух первых случаях ассистентов выступил Павел Бучневич, а Арсений Паниринпомог забросить третью шайбу. "Красные крылья" отыграли одну шайбу еще до второго перерыва.

В третьем периоде Грег Маккет забросил четвертую шайбу. Гости заменили вратаря полевым игроком за три минуты до конца основного времени. Но Артемий Панарин поразил пустые ворота и установил окончательный счет 5:1.

Арсений Панарин набирает очки в седьмой встрече подряд. На его счету 7 заброшенных шайб и 7 голевых передач. У Павла Бучневича 2 гола и 10 результативных пасов.