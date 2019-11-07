НХЛ. "Сент-Луис" в гостях выиграл у "Эдмонтона"

Во втором матче игрового регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон Ойлерз" принимал обладателя Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз". Гости победили 3:2.

Лидер "нефтяников" Кевин Макдевид реализовал численное преимущество на третьей минуте. Но "блюзмены" ответили тремя шайбами. Лишь в конце встречи "Эдмонтону" удалось сократить отставание в счете 2:3.

Лидер "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко по-прежнему травмирован и на площадку не выходит. Другой российский "блюзмен" Иван Барбашев результативных действий не совершил.