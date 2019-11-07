"Манчестер Сити" – "Аталанта". Защитник Уокер встал в ворота после удаления голкипера

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на поле "Сан-Сиро" в Милане сыграл вничью с "Аталантой" из Бергамо – 1:1. Встреча запомнится тем, что защитник гостей Кайл Уокер доигрывал матч в роли вратаря.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола в перерыве из-за мышечного повреждения заменил бразильского голкипера Эдерсона на чилийца Клаудио Браво. На 81-й минуте Браво получил прямую красную карточку за грубый фол на Йосипе Иличиче и стал первым в истории турнира вратарем, который был удален после выхода на замену.

Место в воротах занял крайний защитник Кайл Уокер, сменивший на поле Рияда Мареза. 29-летний игрок обороны не только не пропустил, но и отметился несколькими сэйвами, а также парировал удар со штрафного в исполнении украинца Руслана Малиновского.

Уокер – воспитанник команды "Шеффилд Юнайтед", откуда летом 2009 года перешел в "Тоттенхэм". На правах аренды защищал цвета "КПР" и "Астон Виллы", а летом 2017-го за 52 миллиона евро покинул стан "шпор" и перебрался в "Ман. Сити".

Встреча завершилась вничью – 1:1. Счет в игре на седьмой минуте открыл вингер "Сити" Рахим Стерлинг, а у хозяев поля на 49-й минуте отличился Марио Пашалич. На 43-й минуте форвард гостей Габриэль Жезус не реализовал пенальти.

В группе С "Манчестер Сити" лидирует с десятью очками, на второй строчке расположился донецкий "Шахтер" (5 очков), на третьей – загребское "Динамое" (5), на четвертой – "Аталанта" (1).