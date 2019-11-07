На Украине нашли убийц Павла Шеремета

Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета. Он погиб три года назад в результате взрыва бомбы с дистанционным управлением.

Все это время украинские правоохранительные органы саботировали расследование. И вот сейчас появилась информация, что в Киеве задержана известная на Украине националистка Инна Грищенко (позывной "Пума"). Ранее в Одессе был взят под стражу ее муж Владислав. Оба они принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне силовиков.

В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения. Об этом в соцсетях сообщили их соратники по АТО. Никаких официальных комментариев по этому поводу пока нет, уточняет "Россия 24".

Между тем накануне глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич заявил, что более 90 процентов преступлений против журналистов на Украине остаются безнаказанными​​​. Он отметил, что украинские правоохранители неохотно реагируют на заявления журналистов об угрозах, а избиение квалифицируют как хулиганство. По его словам, в стране с 1993 года по 2019 год убиты более 60 журналистов.

По данным украинского МВД, в этом году полиция зарегистрировала 158 преступлений против журналистов, 156 дел закрыто по согласованию с прокуратурой, передает РИА Новости.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, на которой он ехал утром на работу, сработало взрывное устройство. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.