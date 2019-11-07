Федеральные выплаты пострадавшим от паводка хабаровчанам поступят на неделе

Пострадавшие от паводка жители Хабаровского края начнут получать выплаты на капремонт и приобретение жилья в течение недели. По данным властей, планируется, что федеральный транш на выплаты поступит в регион в течение недели. В результате наводнения непригодным для проживания признаны 895 домов.

Деньги будут направлены на выплаты компенсаций за дома, которые признаны аварийными после масштабного наводнения, информирует ГТРК "Дальневосточная". Списки тех, кому положены суммы на капремонт, строительство нового жилья или приобретение готового, уже сформированы. Сумма на капитальный ремонт составит 6 тысяч рублей за квадратный метр, на покупку или строительство жилья — более 65 тысяч рублей за квадратный метр.

Отметим, что после выплат собственник обязан отказаться и от аварийного дома, который пойдет под снос, и от земли, на которой он расположен.