Маурицио Сарри: понравилось, что в игре с "Локо" до самого конца старались добыть победу

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился впечатлениями от победы своих подопечных над московским "Локомотивом" (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы оставляли сопернику слишком много вариантов для создания контратак. Медленно распоряжались мячом, – приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА. – Но мне понравилось то, что мы до самого конца старались добыть победу. Наконец, она стала возможна благодаря прекрасному голу Дугласа Косты в сотрудничестве с Игуаином", – подытожил наставник туринцев.

"Ювентус", лидирующий в группе D с десятью очками, гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, а "Локомотив", потерпевший третье поражение кряду, расположился на третьей строчке, имея в активе три очка.

В следующем матче турнира железнодорожники во вторник, 26 ноября, на поле домашней "РЖД-Арены" в Москве сыграют с немецким "Байером", а "Старая синьора" в тот же день примет испанский "Атлетико".