Минфин: деньги на субсидирование авиаперелетов с Дальнего Востока выделят до конца года

Авиакомпании получат деньги на субсидирование перевозок с Дальнего Востока к концу года. Об этом директор Департамента экономики и финансов Министерства финансов РФ Леонид Карасик заявил в рамках заседания Комитета Государственной Думы по проблемам Дальнего Востока и Севера. Участники встречи выразили свои опасение, что граждане могут не успеть вовремя купить билеты, в связи с чем планируют отправить обращение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, сообщают "Вести: Приморье".

Как рассказал Леонид Карасик, со следующего года финансирование субсидированных перелетов из регионов Дальнего Востока будет увеличено по сравнению с изначальной суммой почти на два миллиарда рублей. В общей сложности на программу выделят порядка пяти миллиардов. Он также отметил, что средства, выделенные на субсидирование перевозок в 2019 году, до получателей были доведены поздно, по этой причине авиакомпании продали меньшее число субсидированных билетов, чем планировалось.

"После весенних корректировок размер субсидий из резервного фонда был увеличен более чем на пять миллиардов рублей. К сожалению, произошла некоторая задержка с возможностью эти деньги использовать", — прокомментировал он.

Первый заместитель председателя комитета Валентина Пивненко отметила, что спикер Государственной Думы призвал своевременно доводить выделенные деньги и в правительстве такая позиция была поддержана. "Такие схемы, когда средства доводят только во втором полугодии, не работают", — говорит Пивненко.

В свою очередь Карасик заверил, что все средства, предусмотренные на субсидирование авиаперевозок в 2020 году, поступят уже к концу этого года. В рамках заседания было принято решение о подготовке обращения комитета к Дмитрию Медведеву, касающегося темы невыполнения обязательств по обеспечению субсидированных пассажирских авиаперелетов.

"Такие заминки тормозят важнейшие решения президента и председателя правительства, касающиеся дальневосточных перевозок. Вопрос нужно решать незамедлительно. Люди должны иметь возможность купить билеты на новогодние праздники, а студенты прилететь домой к родственникам", — отметила Валентина Пивненко.