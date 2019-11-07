Экс-депутат, избивший DJ Smash, выходит из колонии по УДО

Бывшего депутата пермского законодательного собрания Александра Телепнева, осужденного за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), отпускают на свободу по УДО.

Его ходатайство об условно-досрочном освобождении сегодня удовлетворил Нытвенский районный суд Пермского края, передает телеканал "Россия 24". Если жалоб на это постановление не поступит, то решение вступит в силу 19 ноября.

Инцидент произошел в феврале 2018 года в одном из ночных клубов Перми. Телепнев вместе с другом напали на диджея после того, как тот отказался сделать с ними повторное селфи. В драке музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Экс-депутата и его сообщника Сергея Ванкевича суд приговорил к двум годам лишения свободы. Телепнев отбывал наказание в колонии-поселении. Кроме того, они должны были выплатить потерпевшему более 11 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и понесенных убытков.

В октябре 2019 года стало известно, что музыкант заключил мировое соглашение со своими обидчиками, в соответствии с которым Телепнев и Ванкевич обязались выплатить 9 миллионов рублей. В мировом соглашении также присутствовал пункт об отсутствии возражений против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для Телепнева и Ванкевича.