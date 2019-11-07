Счетная палата признала неэффективными программы капремонта в регионах

Счетная палата РФ признала неэффективными программы капремонта в российских регионах. Аудиторы считают, что региональные программы капитального ремонта со своими задачами не справляются.

Так, за прошлый год в стране капремонт выполнен на 78 процентов от запланированного объема. Среди основных причин задержек и отставания называют плохую организацию ремонтных работ, процедура проведения конкурсов слишком затянута, а также не полное выполнение своих обязанностей подрядчиками. Генеральный директор регионального фонда капитального ремонта по Красноярскому краю прокомментировали заявление Счётной палаты, сообщает "Вести Красноярск". Он уточнил, что ситуация в регионах очень неоднозначная. В стране 85 региональных операторов, на каждой территории свои сложности. Выявленные Счетной палатой недочеты в регионах рассмотрят на федеральном уровне. По итогам будут внесены корректировки в законодательстве и в подходах к капремонту в целом.