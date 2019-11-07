Тренер "Байера" Бос: теперь матч с "Локомотивом" стал ключевым

Главный тренер немецкого клуба "Байер" Петер Бос после домашней победы своих подопечных над мадридским "Атлетико" в матче Лиги чемпионов (2:1) отметил, что шансы на выход в плей-офф у команды минимальны, но коллектив из Леверкузена будет бороться за участие в Лиге Европы.

Напомним, что в группе ""лидирует итальянский "Ювентус", который набрал 10 очков, у "Атлетико" – 7 баллов, "Локомотив" и "Байер" имеют по 3 очка, но "Локо" выиграл у немецкой команды в гостях, так что по личным встречам он занимает 3-е место, дающее право продолжить играть в Лиге Европы.

"Главное, чего мы добились в игре с Мадридом, — это сохранение шансов на весеннюю стадию еврокубков, — сказал Бос. – И теперь матч в Москве против "Локомотива" станет главным на финише группового этапа".

"Мы и две недели назад в Мадриде сыграли очень агрессивно и компактно, но нам не хватало самого сложного в футболе – последнего паса. С ним у нас сегодня проблем не было, именно за счет этого мы и добились такой важной победы", — заключил голландец после игры против "Атлетико".

"Мы с самого начала турнира говорили, что хотим обыграть большие клубы и выйти в плей-офф. В первых трех турах мы были недостаточно хороши, но ничего не потеряно. Мы показали, что можем бороться с такими серьезными соперниками, и будем двигаться дальше", – сказал Бос.