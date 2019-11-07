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7 ноября 201910:46

Крупный амурский тигр наведался на рудник Приморского ГОКа

Фото: НТВ

"Полосатый красавец" наведался на Приморский горно-обогатительный комбинат. Крупного амурского тигра засняли камеры наружного видеонаблюдения, установленные на руднике на территории поселка Восток.

Как сообщают "Вести - Приморье", съемка была произведена этим утром. По диалогу наблюдавших за появлением "гостя" людей, можно судить, что тигр буквально на несколько секунд разминулся с группой девушек, которые вышли из производственного помещения.

Следует отметить, что по свидетельству местных охотников, на данный момент рядом с поселком Восток обитают около девяти тигров. Хищники регулярно устраивают "рейды" в населенный пункт.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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