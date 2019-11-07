Бесплатное питание амурских школьников станет вкуснее и разнообразнее

Правительство региона увеличило финансирование на бесплатное питание школьников. А значит, бесплатные завтраки и полдники для амурских младшеклассников станут вкуснее и разнообразнее. Этот вопрос обсудили на заседании общественного совета при профильном региональном министерстве.

Как напоминает ГТРК "Амур", бесплатное питание для учащихся начальных классов в амурских школах было введено с 1 октября. Глава региона Василий Орлов еще в ходе обсуждения инициативы уточнял, что в законопроект могут быть внесены изменения в части дополнительного финансировоания на школьное питание. Спустя месяц приняты соответствующие поправки, дающие возможность увеличить стоимость бесплатного рациона. В южных районах сумма на ребенка составит 25 рублей, в северных — 35 рублей. Министерство образования региона продолжит совместно с родительской общественностью контролировать ассортимент и качество блюд в школьных столовых.