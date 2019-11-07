Набиуллина видит потенциал: ключевая ставка снизится, но не автоматически

Банк России видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявила Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе.

По ее словам, в настоящее время с учетом всех факторов есть потенциал для смягчения ключевой ставки. Вместе с тем ЦБ не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже, передает РИА Новости.

"Мы будем перед каждым советом директоров оценивать влияние на инфляцию наших прошлых решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски и, конечно, решения по бюджетной политике", — пояснила Набиуллина.

Также она сообщила, что если инфляция будет на уровне 4% и "не будет каких-то дополнительных рисков", то ставки по ипотеке в перспективе нескольких лет составят 7-8%.



Ключевая ставка, которая устанавливается решением Совета директоров восемь раз в год, — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Она играет информационно-сигнальную роль и характеризует направленность денежно-кредитной политики.

В октябре ключевая ставка была снижена сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%​​​. Обычно ЦБ снижает ставку на 25 базисных пунктов. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25. Следующее заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 13 декабря.

Если сравнивать российскую ключевую ставку с аналогичными показателями ведущих мировых держав, то она все еще достаточно высока. Опережают Центробанк РФ только регуляторы Турции (ставка 14%) и Мексики (7,75%). Российская ставка сейчас сравнялась с Центробанком ЮАР — те же 6,5%. А вот уже в Китае она ниже — 4,2%, не говоря уже о Европейском ЦБ, где этот показатель вообще нулевой. Впрочем, и это не предел — есть страны, где ключевая ставки минусовые. Так, японский ЦБ установил ее на уровне -0,1%, а рекордсмены здесь швейцарцы, где этот показатель равен -0,75%.