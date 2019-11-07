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7 ноября 201911:39

Не задохнемся, так замерзнем: синоптики рассказали о погоде в Москве

Марина Лысцева/ТАСС

Содержание кислорода в воздухе в Москве ниже климатической нормы, но с пятницы оно начнет приходить к стандартным показателям.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что 5 ноября в столице был побит рекорд тепла за всю историю метеонаблюдений​​​. Воздух прогрелся до 13 градусов. Кроме того, атмосферное давление остается ниже климатической нормы. Все это приводит к тому, что содержание кислорода в воздухе оказалось на 11-12 единиц ниже нормы.


Вместе с тем уже в ближайшие дни в столице начнет холодать, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В центр России идет северный антициклон. Самым холодным днем в столичном регионе будет суббота, 9 ноября. Ночью ожидается минус 1 — плюс 4, а днем — плюс 3-8 градусов. Дальше в столице температура снова начнет повышаться: в понедельник днем будет до 11 градусов тепла.

При этом обычно в ноябре среднесуточная температура уже ниже нуля, но пока такой погоды не предвидится.

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