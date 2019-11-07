Непомнящий и Грищук сохранили места в Топ-10 классификации FIDE

Международная шахматная федерация опубликовала новый ежемесячный рейтинг-лист ведущих гроссмейстеров мира. Его по-прежнему возглавляет чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а в десятке лучших два россиянина – Ян Непомнящий и Александр Грищук.

Непомнящий стоит в ноябрьской классификации FIDE на шестой строчке (2773 условных балла), Грищук занимает 10-е место (2764). Сергей Карякин – на 14-й строчке (2754), экс-чемпион мира Владимир Крамник – на 16-й (2753), Никита Витюгов – на 19-й (2751).

В Топ-35 рейтинг-листа FILT еще наших шахматистов: 23-й – Дмитрий Андрейкин (2733), 25-й – Владислав Артемьев (2731), 30-й – многократный чемпион России Петр Свидлер (2719), 31-й Кирилл Алексеенко (2715), 34-й – Евгений Томащевский (2712), 35-й – Максим Матлаков (2710).

В первой десятке классификации изменений нет: вслед за Карлсеном стоят Фабиано Карунан (США, 2822 балла), Дин Лижэнь (Китай, 2801), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2777), Аниш Гири (Нидерланды, 2776), Непомнящий, Левон Аронян (Армения, 2772), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2772), Теймур Раджабов (Азербайджан, 2767) и Грищук.