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7 ноября 201912:40

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вызван в сборную Грузии

Валерий Шарифулин/ТАСС

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Джано Ананидзе получил приглашение в сборную Грузии для подготовки к матчу отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Швейцарии.

Подопечные Владимира Вайса сыграют с швейцарцами на поле "АФГ Арены" в Санкт-Галлене в пятницу, 15 ноября. А 19 ноября Грузия на выезде встретится с Хорватией в рамках товарищеского матча.

Напомним, 27-летний атакующий полузащитник дебютировал в составе основной сборной Грузии в сентябре 2009 года. На сегодняшний день на счету Ананидзе 45 игр и семь голов за свою национальную команду.

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