Мужчина принял вызов съесть 50 яиц, но умер после 41-го

В Индии 42-летний мужчина согласился на пари: съесть 50 яиц. За это он должен был получить 2 тысячи рупий (меньше 2 тысяч рублей).

Однако когда он съел 41-е яйцо, то рухнул без сознания, пишет местное издание Gulf News.

Его срочно доставили в районную больницу, а затем в клинику Института медицинских наук, но спасти мужчину не удалось – он скончался через несколько часов.

Медики установили, что он умер от переедания. Члены семьи его смерть комментировать отказались.