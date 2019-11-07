На Байкале водолазы обнаружили тело женщины с перевернувшийся лодки

Водолазы обнаружили тело женщины с перевернувшийся Байкале лодки. Об этом сообщает ГТРК "Бурятия".

В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают обследование акватории озера и береговой линии. Проводить поисковые работы спасателям приходится в трудных условиях — на глубине очень плохая видимость из-за густой растительности. Задачу усложняет еще и то, что на поверхности воды успел образоваться ледяной слой толщиной в четыре сантиметра.

Всего в операции задействованы шесть человек и три единицы спецтехники. Также на помощь спасателям пришли местные жители.

"Наши сотрудники уже обследовали район прилегающий к месту обнаружения обнаружения лодки. Водолазы успели совершить четыре спуска на глубину около трех метров. Всю зону поиска разбили на квадраты. Будем продолжать обследование", — заявил сотрудник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Дмитрий Дмитриев.

Напомним, информация о пропаже троих человек на моторной лодке "Казанка" поступила 5 ноября. Известно, что плавсредство отправилось из села Исток Кабанского района. В этот же день в акватории озера сотрудники полиции нашли перевернутую лодку и мужчину без признаков жизни. Поиски третьего пассажира продолжаются.