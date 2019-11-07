На пенсию рано. Три российских ракетных корабля будут служить еще 16 лет

Российские военные планируют модернизировать три малых ракетных корабля проекта 1234, которые сейчас служат на Тихоокеанском флоте. После обновления МРК останутся в строю на 8 лет, а ремонт продлит срок их жизни еще на 8 лет, рассказал агентству ТАСС заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Модернизация займет около 5 лет. Она включает замену основного вооружение кораблей: с МРК снимут устаревший ракетный комплекс "Малахит" и установят современный "Уран". Причем количество пусковых установок увеличится с 6 до 16. Плюс корабли получат новую радиолокационную станцию "Минерал" и модернизированную артиллерийскую установку АК-176МА.

Таким образом боевая эффективность малых ракетных кораблей должна вырасти в три раза, подытожил Криворучко.

МРК проекта 1234 относительно небольшие: длина — 59 метров, водоизмещение – 750 тонн. Дизельная силовая установка разгоняет корабль до 35 узлов, то есть примерно до 64 километров в час.



Комплекс "Уран" с ракетами Х-35 предназначен для уничтожения судов водоизмещением до 5 тысяч тонн. Радиус его действия – 260 километров. Скорость полета ракеты — 800 километров в час, при этом она движется по сложной траектории: сначала летит всего в 10-15 метрах над водой, рядом с целью снижается до 4 метров. Так системам ПВО вражеского корабля сложнее ее заметить.