Педали перепутала: легковушка снесла восьмиклассницу на "зебре". Видео

В Башкирии школьница попала под колеса автомобиля, пересекая дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел в Дюртюлях в среду, 6 ноября, около спортивного комплекса, где девочка занималась плаванием.

По предварительной информации, водитель автомобиля — девушка, недавно получившая права — перепутала педали и нажала на газ.

Пострадавшую школьницу уже отпустили из больницы домой долечиваться — восьмиклассница отделалась легкими травмами.