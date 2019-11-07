За уборщицу, умывшую пациентку половой тряпкой, поплатился главврач больницы

После проверок в больнице №2 Миасса Челябинской области, где уборщица "умыла" лицо пациентки половой тряпкой, принято решение уволить главврача этого медицинского учреждения Дениса Маханькова, сообщает ГТРК “Южный Урал”.

После резонансного инцидента, который бурно обсуждался в СМИ и соцсетях, в больнице работала комиссия регионального Минздрава.

В официальном письме правительства Челябинской области отмечается, что в ходе проверки были "выявлены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии”.

Проконтролировать устранение нарушений и определить наказание для причастных к инциденту сотрудников теперь предстоит новому главврачу больницы.

Ранее в Сеть и СМИ попало видео, как уборщица, недовольная тем, что пациентка все вокруг "изгадила", стала вытирать ей лицо половой тряпкой.

Позже в медучреждении пояснили, что эта пациентка не может контролировать свое поведение и должна была находиться в одноместной палате, но поскольку таких свободных не было, ее поместили в общую.

Кроме того, в администрации больницы ранее не исключили, что направят обращение в прокуратуру, чтобы установить автора ролика и привлечь его к ответственности за нарушение закона о персональных данных.