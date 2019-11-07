Самедов посетил матч НХЛ, где встретился с Панариным

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов посетил матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Детройт Ред Уинз" (5:1), а после игры встретился с форвардом "рейнджеров" Артемием Панариным.

"Моя мечта сбылась! "Рейнджерс" с победой", – написал Самедов в социальной сети Instagram, прикрепив фотографию с Панариным.

Панарин в игре с "Детройтом" записал на свой счет два очка (1+1). Для Артемия эта шайба стала седьмой в сезоне. Теперь на его счету 334 очка (123+211) в 335 играх лиги.

Напомним, Самедов летом объявил о завершении карьеры. За время выступлений в профессиональном футболе Самедов защищал цвета "Спартака", "Москвы", "Динамо" и "Локомотива". Всего на клубном уровне в его активе 456 матчей, 70 голов и 84 голевые передачи. Также он выступал за сборную России, за которую провел 53 матча и забил семь голов.