Экс-чемпион мира Вильнев: "Формула-1" движется к социализму

Автогонщик Жак Вильнев, который был чемпионом мира в классе "Формула-1" в 1997 году, считает, что грядущее ограничение бюджетов команд-участниц мера искусственная. Канадец считает, что "уравниловка" недопустима, так как не будет стимулировать бедные "конюшни" работать лучше.

"Я не понимаю идеи помощи так называемым "маленьким командам", — цитирует Вильнева интернет-издание Grandprix247- Разве они этого заслуживают? Разве у организации вроде Williams есть право не уступать в скорости Mercedes или Ferrari? Ответ очевиден – нет. Честно говоря, с учетом того, как команды работают в последние годы, они даже не должны выступать в одной гоночной серии".

По мнению экс-чемпиона мира, ограничение бюджетов – это "социализм в чистом виде": "И "Формула-1" заслуживает лучшего. Только три топ-команды будут тратить по 175 млн долларов. В прошлом году в Williams положили себе в карман 16 млн долларов, финишировав последними – и акционеры будут довольны прибылью".

"Даже с ограничением в 50 млн в Williams бы тратили бы 20 и занимали последнее место. Это просто смешно, в такой ситуации нет победителей. Если захотят, в 2020 году большие команды смогут потратить миллиард, чтобы подготовиться к следующему году", — говорит Вильнев.

Высказался канадец и в адрес нового регламента: "Нам будет все равно, если болиды станут медленнее. Им нужно лишь сделать так, чтобы машинами было трудно управлять. Но теперь новые автомобили станут на 25 кг тяжелее – и вот это плохо. Потому что чем тяжелее машина – тем она стабильнее. Владельцы заявляют, что зрелищность не нужно улучшать. Но на самом деле нужно. В частности, нужно дать командам больше свободы".