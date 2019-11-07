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7 ноября 201913:50

"Казань Арена" на три года сменила название

Global Look Press

В четверг, 7 ноября, руководство "Казань Арены" подписало соглашение о сотрудничестве с "Ак Барс Банком", по условиям которого стадион на следующие три года сменит свое название.

Официальная смена названия с "Казань Арена" на "Ак Барс Банк Арена", презентация нового логотипа арены и графическое оформление трибун состоится до конца текущего месяца.

"Для нас это знаменательный день, – заявил генеральный директор "Казань Арены" Радик Миннахметов, слова которого приводит "БИЗНЕС Online". – Переговоры по названию стадиона ведутся давно, последние два-три года. Рассматривались разные варианты. Спасибо, что название осталось республике".

Строительство "Казань Арены" началось в 2010 год и завершилось в 2013-м. Стадион принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, а также претендует на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022-м или 2023 году.

"Казань Арена" также является домашним стадионом футбольного клуба "Рубин", но из-за реконструкции казанцы до конца текущего сезона домашние матчи будут проводить на "Центральном".

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