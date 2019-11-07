Столкновение такси и грузовика в Москве попало на видео

В Москве столкнулись легковушка и грузовик: таксист ловко объехал стоящие на красный свет машины, продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и попал под фуру.

Инцидент произошел в четверг, 7 ноября, на шоссе Энтузиастов. Удар грузовика пришелся на сторону водителя такси, однако очевидец, опубликовавший видео момента ДТП, о пострадавших не сообщает.