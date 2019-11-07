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7 ноября 201914:05

Бывшему замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти отменён оправдательный приговор

ГТРК "Санкт-Петербург"

Высший суд России отменил оправдательный приговор экс-замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Сергей Мойсеенко обвиняется в подстрекательстве к убийству сотрудника областного управления ФСИН Николая Чернова. Как уточняет "Вести Санкт-Петербург", последний курировал строительство в Колпино новых "Крестов". По версии следователей, именно Мойсеенко предложил исполнителю (Сабиру Садыкову) пойти на убийство.

Летом этого года на суде присяжные вынесли бывшему заместителю начальника УФСИН оправдательный приговор. Суд высшей инстанции подобное решение не удовлетворило. В настоящее время дело снова передано на региональный уровень — в Ленинградский областной суд. В тоже время Сергея Мойсеенко после вынесения приговора по делу об убийстве сразу задержали по подозрению в получении взятки при строительстве тех же "Крестов". Поэтому на свободу он так и вышел.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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