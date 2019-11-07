Артур Ваха рассказал, как Алиса Фрейндлих плакала и не хотела выходить с ним на сцену

На театральной сцене Артур Ваха с детства: уже в 6 лет в легендарном Театре Ленсовета он был партнером самой Алисы Фрейндлих.

Тогда сына ассистента режиссера, которым работала мать Артура, приметил Игорь Владимиров и пригласил на роль сына героя в спектакле "Человек со стороны".

В ней мальчик был настолько органичен, что Алиса Фрейндлих (разумеется, шутя) отказывалась выходить с Артуром на сцену – говорила, что Ваха "как кошка", на которую будут все смотреть.

Спустя годы, когда Артур уже заканчивал ЛГИТМиК, они снова встретились – уже на дипломном спектакле Вахи. Увидев своего бывшего партнера по спектаклю, ставшего двухметровым красавцем, Фрейндлих сказала: "Какая я уже старая!" – и заплакала.

Сейчас в творческом багаже Вахи полторы сотни ролей. В основном ему достаются роли отрицательных героев – буйного алкоголика из фильма "Ты у меня одна", карточного шулера в картине "По имени Барон", женатого врача, приударивший за женой тяжелобольного пациента из сериала "Линии судьбы".

В том, что происходит в его личной жизни, актер обычно не распространяется, но для "Судьбы человека" сделал исключение.

Ведущему Борису Корчевникову актер рассказал о том, как и где познакомился со своей первой женой и матерью его дочери Мэри, как после развода у него складываются отношения с ней, сколько "сугробов с поцелуями" было в жизни, пока не встретил нынешнюю жену – актрису Викторию Романенко, которая младше Артура на четверть века; о том, что ощутил, став вновь отцом в 54 года, об отношении к своей популярности и о ныне знаменитых бывших однокурсниках.