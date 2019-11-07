Римас Куртинайтис: у "Зенита" испанский защитный стиль, но "Химки" к этому готовы

В матче седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги "Зенит" на домашнем паркете сыграет с "Химками". Главный тренер "желто-синих" Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с петербуржцами.

"Зенит" – хорошая команда, хотя они по-разному выступают в Евролиге и Единой Лиге ВТБ, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Думаю, на их игре сказывается отсутствие травмированного Зубкова, очень важного для них игрока. В Евролиге они играют здорово, недавно победили "Жальгирис" в гостях, что совсем непросто, также хорошо боролись с ЦСКА, поэтому мы серьезно к ним относимся.

В данный момент уверенную игру показывают Айон, Альбиси и Холлинс. У "Зенита" испанский защитный стиль, не как у других клубов, но мы к этому готовы. У нас все более или менее нормально, отсутствуют только Вяльцев и Мозгов. Готовим выпустить на площадку Крамера, также будет играть Йович", – подытожил наставник подмосковной команды.

Напомним, матч "Зенит" – "Химки" состоится в четверг, 7 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. Подопечные Куртинайтиса в Евролиге одержали четыре победы и занимают пятое место, а "сине-бело-голубые" расположились на 15-й строчке.