Пресс-секретарь Светова рассказал, кем он проходит по делу о развратных действиях

По уголовному делу о развратных действиях один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит в качестве свидетеля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.

Накануне сообщалось, что 8 ноября Светова вызвали в СК, в его квартире накануне был обыск, а дело завели из-за поста (фотографии девушки), размещенного в "Инстаграме" в 2012 году.

Гуд также рассказал, что заявление в СК подал сотрудник одного из изданий, передает "Интерфакс".

Сам либертарианец ранее заявил, что причину вызова в СК точно не знает, но прийти намерен.

Также стало известно, что 6 ноября во время обыска в квартире Светова правоохранители изъяли облачный сервер, а самого блогера-политика отвезли на допрос, который продолжался и ночью.

При этом адвокат Михаил Бирюков сообщил, что на повторном допросе выясняли модель телефона, которая была у его клиента в 2012 году, а затем решили отправить его на урологическую экспертизу.

Страницу Светова в "Инстаграме " Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации из-за детской порнографии. Также в адрес администрации этой соцсети было направлено требование о ее удалении.

Не зарегистрированная в РФ, но существующая еще с 2008 года Либертарианская партия выступала организатором ряда согласованных акций и митингов – в том числе в защиту журналиста Ивана Голунова, за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму, в защиту журналиста Ивана Голунова и некоторых других.